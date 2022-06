Den seneste tid har advokaten Knud Foldschack været dybt engageret i at få danske børn og deres mødre, som opholder sig i kurdisk kontrollerede fangelejr i Syrien, tilbage til Danmark.

Advokaten, som i Politiken har fortalt om, hvordan han som dreng på kostskole lærte at sno sig i et hårdt system for til sidst at vende sig mod et system, hvor de store elever afstraffede de små, er i sit voksenliv også blevet kendt for sin iver og juridiske kampe, mod det han forstår som uretfærdighed.