Flere børn bliver indlagt med overdosis af paracetamol

- Det kan være et udtryk for en generel mistrivsel blandt unge mennesker, som tilsyneladende fortsætter, også nu her hvor samfundet er så godt som normaliseret, siger han.

Ifølge en ny undersøgelse fra Indenrigs- og Boligministeriets Benchmarkingenhed var 12 procent flere børn og unge i kontakt med psykiatrien i første halvår af 2021 sammenlignet med samme periode i 2018.

I analysen fremgik det, at stigningen både kunne skyldes, at flere børn og unge havde brug for psykiatrisk hjælp, og at der har været en pukkel efter nedlukningen i 2020.