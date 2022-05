Flere regioner vil undersøge amputationer efter sag fra Jylland

Det gøres for at sikre, at patienter ikke i fremtiden risikerer at skulle få amputeret et ben unødigt.

Organisationen Danske Patienter mener, det er en god idé, at regionerne nu sætter undersøgelser i gang. Det siger direktør Morten Freil til mediet.

- Vi ser også gerne, at de får input fra de faglige selskaber, om der er lignende advarsler, der bør tages hånd om, siger han.

Han erkender, at eksisterende data bekræfter, at Region Midtjylland ligger særligt højt sammenlignet med de øvrige regioner.

- Men vi frygter også, at andre regioner gennem en årrække har for mange amputationer, fordi de ikke har prioriteret at forebygge tilstrækkeligt, siger Morten Freil.

I Region Nordjylland laver man ikke en undersøgelse, da regionen i forvejen indgår i den analyse, der afslørede problemer i Midtjylland.