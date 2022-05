Apoteker advarer: Medicinrester kan ende i forkerte hænder

Hvis medicinrester ikke bliver afleveret og bortskaffet, kan piller og præparater ende i forkerte hænder. Sådan lyder advarslen fra Jesper Gulev, apotekerforeningens formand.

- Vi gør i kampagnen opmærksom på, at medicin ikke må gives til andre end den, medicinen er ordineret til, og at man skal passe på med at have medicin liggende frit tilgængeligt i hjemmet.

- Det kan falde i de forkerte hænder, og det kan være farligt, hvis et barn eller et dyr eksempelvis spiser medicinen, siger han i en pressemeddelelse.