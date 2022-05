Folketingets Ombudsmand kræver svar på, hvorfor staten tog ufærdigt og fejlbehæftet it-system i brug

Tusindvis af frustrerede danske jægere og skytter har i flere måneder ventet på en fornyet våbentilladelse fra staten, der hindrer dem i at komme på jagt, rejse til konkurrencer og forhindre våbenhandlere i at sælge nye våben.

Problematikken skyldes et nyt it-system for våbenregistrereing, der i januar blev taget i brug, inden det var lavet færdigt og gennemtestet, erkendte afdelingschefen fra Politiets Administrative Center, der håndterer registrering af våben i hele landet, over for Jyllands-Posten tirsdag