»Det er som at finde en nål i en høstak. Lige pludselig er spækhuggeren dér i vandet foran mig. Den puster og stønner, og den svømmer, og finnen har rejst sig sådan tre fjerdedele op, så det er fuldstændig sindssygt. Den svømmer faktisk i det område i et stykke tid, og jeg kan følge den. Den cirkler rundt. Den svømmede og var levende. Det er helt vildt,« siger Ivar Høst til mediet.

Forventningen var ellers, at den udmattede og udsultede spækhugger var døden nær efter at have ligget stille og uden føde i flere uger.