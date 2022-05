»Jeg kan love dig for, at den der myte om, at vi har set med særlig positive øjne på folk, der kommer fra samfundets øverste top, overhovedet ikke har noget som helst på sig,« sagde han og tilføjede:

»Jeg kan give et eksempel. Vi havde en elev her for nogle år tilbage, som var medlem af den kongelige familie. Folk ved godt, hvem jeg taler om. Han overskred en af skolens alkoholregler, og jeg må sige, at jeg var iskold. Der var slet ikke nogen tvivl om, at den dreng skulle have en advarsel, og det fik han. Så blev hans far i øvrigt orienteret om det, og det er, mener jeg, et meget godt eksempel på, at det der med, at vi holder hånden over særlige grupper, har intet som helst på sig.«

Journalisten spurgte herefter, om der var tale om prins Nikolai, hvortil han svarede »ja.«