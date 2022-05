12/05/2022 KL. 09:30

Ny minister er positiv over for nyt våben mod tyve

Hælervarer er blevet en milliardforretning. Justitsministeren melder sig nu positiv over for et nyt register, hvor danskerne kan se, om de køber stjålne varer. SF tror også registret kan være en hjælp for politiet.