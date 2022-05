Kræft- og hjertepatienter er sikret en hurtig behandling på Aarhus Universitetshospital (AUH), men det er patienter med kritisk manglende blodforsyning i benene ikke. De står nederst på en liste over patienter, som skal prioriteres til behandling, og det er problematisk, for i nogle tilfælde haster det mere at få dem behandlet end visse