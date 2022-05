»Vi sætter nu voldsmændene stolen for døren og nægter dem adgang til nattelivet. I hele landet.«

Sådan lød det for godt et år siden, da daværende justitsminister Nick Hækkerup præsenterede et forslag, der skulle bekæmpe utryghed i nattelivet.

Den nye lov gjorde det muligt for politiet at indføre nattelivszoner, der er områder, hvor politiet kan forbyde personer, der er dømt for visse typer af kriminalitet, at færdes og opholde sig.