Udmagret spækhugger fortsat i live efter fire uger i Limfjorden

Han henviser til de seneste dronebilleder, der er taget af dyret set oppefra.

- Spækhuggeren begynder at se smal ud over ryggen fra rygfinnen og bagud. Noget tyder på, at den virkelig har tæret på sine ressourcer, siger han.

Beslutningen er fortsat, at der ikke vil blive gjort flere forsøg på at flytte dyret.

- Hvis vi trak den ud af Limfjorden, ud i Kattegat, så ville det måske være at sende dyret ud for at drukne i løbet af kort tid, fordi det ikke har kræfter til at holde sig oppe. Det ville jo være at gøre det en bjørnetjeneste. Så i respekt for dyret laver vi ikke flere forsøg, siger Ivar Høst.

Hvor længe dyret kan holde sig i live er ifølge vildtkonsulenten ikke til at spå om.