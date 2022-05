Masseanholdelse ved klimademonstration - kendt forfatter er iblandt

Jesper Bangsgaard vil ikke udtale sig om navngivne personer, men fortæller, at politiet valgte at gribe ind over for demonstranterne, som blokerede de forskellige broer, der forbinder Slotsholmen i København med resten af byen.

Slotsholmen er den ø, hvor blandt andet Christiansborg og flere ministerier har til huse.

- Vi har to hensyn, vi skal afveje. På den ene side skal folk have lov til at demonstrere, og på den anden side skal trafikken kunne passere, fortæller Jesper Bangsgaard.

Ifølge vicepolitiinspektøren beordrede politiet flere steder demonstranterne til at forføje sig fra kørebanen. Men det blev ikke efterkommet. Derfor valgte politiet at frihedsberøve et større antal.