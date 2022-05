Men ifølge Joy Mogensen, tidligere kulturminister og medlem af Folketinget for Socialdemokratiet, er udmeldingen langt fra tilfredsstillende.

»Hvordan kan vores alle sammens kongehus blåstemple en skole, hvor børn opfostres sadistisk? Deres udtalelse her til aften om at »ville følge skolens arbejde« er mildest vattet og i direkte modstrid med Mary-fondens nultolerance overfor mobning,« skriver hun i et Facebook-opslag med henvisning til, at anti-mobning er en af kernesagerne i kronprinsessens fond.

Overfor Ritzau vurderer kongehusekspert Lars Hovbakke Sørensen, at kronprinsparret er åbne for at trække deres børn ud af skolen, hvis der ikke bliver gjort nok.

»De lægger også op til, med den måde de formulerer sig på, at hvis ikke der meget hurtigt bliver rettet op på forholdene, så er det åbent, om de vil blive ved med at have de kongelige børn gående på Herlufsholm,« siger han.