Mette Frederiksen efter Herlufsholm-dokumentar: »Det er utilgiveligt«

Dokumentaren har affødt en række politiske reaktioner.

Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil sagde torsdag til TV2, at hun »aldrig set noget, der er lige så alvorligt« som forholdene på Herlufsholm, der blev afdækket i dokumentaren.

Skolens ledelse har tidligere afvist, at der er problemer på kostskolen. Onsdag meldte de ud, at de laver en uvildig undersøgelse af forholdene, men holdt fast i, at man ikke kunne »genkende det billede, som programmet fremstiller«.

Rektor Mikkel Kjellberg havde i et interview fredag morgen til DR Sjælland tilsyneladende ændret holdning, og sagde, at han vil afskaffe eller ændre »usunde« traditioner efter dokumentaren.

»Vi har været overbevist om, at vi havde taget et solidt livtag med rester af hård kultur, men vi har ikke været gode nok til at se de sager, der har været, og der skal vi indføre tiltag, som opdager alt,« siger han.