Voldsomme vidnesbyrd

TV2-dokumentaren »Herlufsholms Hemmeligheder« har talt med næsten 50 tidligere elever på kostskolen. Mens nogle elever ifølge udsendelsen har været glade for deres tid på skolen, fortæller flere andre – anonymiseret – om en kultur, hvor de ældre elever ofte bruger vold over for de yngre. For eksempel tæsk om natten på skolens sovesale.

Der er også beretninger om forskellige episoder med seksuelle krænkelser og mobning.

To tidligere elever står frem med ansigt og fornavn og beskriver en række voldsepisoder, de selv har overværet, mens en anden anonym elev siger, at det »nærmest var et ugentligt ritual« at 1.g’ere fik tæv af ældre elever på skolens sovesale.