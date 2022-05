Kongehuskender ser mulighed for royalt exit fra Herlufsholm

I et opslag på kongehusets Facebook-side skriver kronprinsparret blandt andet, at ”det er helt uacceptabelt”, hvad der bliver afsløret i dokumentaren.

De skriver også, at de som forældre forventer, at skolen sikrer en anden kultur.

Lars Hovbakke Sørensen læser opslaget som, at kronprinsparret kan beslutte sig for at stoppe med at have børn på skolen, hvis der ikke bliver gjort nok.

- Kronprinsparret signalerer med sit opslag, at de tager meget skarp afstand fra det, der foregår på Herlufsholm, og den kultur der er på skolen, siger Lars Hovbakke Sørensen.