Børns Vilkår kræver opgør med tavshed på Herlufsholm

I en dokumentar på TV 2, der sendes torsdag aften, afdækkes krænkelser, vold og mobning på kostskolen Herlufsholm.

En række tidligere elever står i dokumentaren frem.

Og der er tale om grove beretninger, fortæller Rasmus Kjeldahl, direktør i Børns Vilkår.

- De er alle sammen meget bange for at stå frem, hvilket tyder på, at der er en vis ”tavshedens lov”, der hersker. Og at man har en interesse i at holde sin kæft, hvis man vil kunne gennemføre sit skoleforløb.