Minister om forholdene på Herlufsholm: Ekstremt alvorligt

Skolen har været under tilsyn fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (Stuk) siden december 2021, hvor fire elever ifølge TV 2 blev bortvist for at have optaget videoer af krænkelser.

Stuk hører under Børne- og Undervisningsministeriet, og Pernille Rosenkrantz-Theil har været orienteret om sagen.

Blandt andet skrev ministeren i en bemærkning til Stuk fra 11. marts, at hun ”opfatter dette som ekstremt alvorligt”.