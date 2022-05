Elever skal lære om digitale teknologier i folkeskolen

- Især dataforståelse er så nyt for mange, at man er nødt til at have et særligt fokus på det nu. Det er ikke noget, alle bare kan gå ud og undervise i. Så jeg tror, det er vigtigt, at man har brug for at have et fag, der hedder data- eller teknologiforståelse, siger hun.

Forslaget om undervisning i teknologi for børn i folkeskoler er en del af en strategi, der består af 61 forslag. Blandt dem er også forslag til at løfte kvaliteten af den offentlige service og accelerere den grønne omstilling.