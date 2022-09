Socialdemokratiet vil gerne vise, hvad du har fået ud af, at regeringen har været ved magten.

»Se, hvad regeringen har gjort for dig i din kommune,« som der står på hjemmesiden for partiet, der roser sig selv for at have taget store skridt mod »et Danmark i bedre balance«.

Nu viser det sig imidlertid, at svaret, som du får i dag, ikke er det samme, som du ville have fået indtil for blot få dage siden.