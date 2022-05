Kommission: Pensionsalderen bør stige langsommere

Der skal lettes på speederen for, hvor hurtigt pensionsalderen i fremtiden skal stige. Sådan lyder et af hovedbudskaberne fra den såkaldte pensionskommission, som onsdag fremlagde sine længe ventede anbefalinger.

Forslaget betyder, at personer, der i dag er 18 år, vil kunne gå på pension to år tidligere, end hvad det nuværende pensionssystem dikterer. Kommissionen foreslår altså at sænke den såkaldte stigningstakt for pensionsalderen fra 2045.