Dronningen fulgte Modi til gallamiddag med danske asparges

Kort inden Modi og dronningen ankom statsminister Mette Frederiksen (S) sammen med sin mand, Bo Tengberg.

Her erklærede hun besøget fra Modi for en ”succes”.

Over for TV 2 News gentog hun også budskabet om, at Danmark og EU må arbejde så tæt sammen med Indien som muligt. Det er vigtigt at give landet et alternativ til samarbejde med Rusland, sagde hun.

Modis besøg finder sted i forlængelse af Frederiksens officielle besøg i Indien i oktober 2021. Også Frankrig og Tyskland er på Modis program.