Vejen til klimamålsætning for 2030 er blevet lidt længere

- Det skyldes blandt andet en større produktion af cement. Det skyldes også en større opgørelse af, hvor meget metan der lækker fra biogasanlæg.

Ifølge Torsten Hasforth vil det betyde, at politikerne på klimaområdet må i værkstedet og finde yderligere reduktioner.

- Når vi går to skridt frem med de tiltag, som vi har taget, men også tager et skridt tilbage med den udvikling, der har været, betyder det, at der skal mere til, end vi egentlig troede, siger han.

For at anskueliggøre, hvad det politisk kræver at finde reduktioner for 0,7 millioner ton, sammenligner Torsten Hasforth det med, hvor mange konkrete reduktioner, der var i i landbrugsaftalen.

- Sidste år var der en landbrugsaftale, der anviste konkrete reduktioner på 1,9 millioner ton, siger han.

Klima- og Energiministeriet bekræfter, at mankoen til 2030-målet er blevet mindre, end de politiske aftaler tilsiger. Det er dog sket før ifølge ministeriet.

Samtidig fremhæver klima- og energiminister Dan Jørgensen (S), at regeringen har fremlagt et udspil til en grøn skattereform.

Derudover har regeringen forventninger om, at landbrugsaftalen giver flere reduktioner hen ad vejen.

- Så jeg forventer bestemt, at vi kommer i mål med 2030-målet, skriver Dan Jørgensen i et skriftligt svar.