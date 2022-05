Hooligan tiltalt for 1300 overgreb: Jeg er ikke voldspsykopat

Han mener, at de må have følt sig forrådt og i en form for panik.

- Det her kan jo få fatale konsekvenser for dem selv, for det harmonerer ikke særlig godt i et hooligan- og rockermiljø, siger den 29-årige.

Han fortæller om et hooliganmiljø med forbindelser til rocker- og bandemiljøet. Og han har en teori om, at rockere har været medvirkende til, at der er kommet en sag.

- Jeg tror, at de har været med til at lave en prægning, siger han.

Brøndbys Hårde Drenge havde ifølge ham støtte af banden Bandidos og gruppen Mexican.

Den tiltalte forklarer, at han har været ”fodboldhooligan” - altså den type hooligan, der har sin opdragelse i fodboldmiljøet, som han forklarer det selv.