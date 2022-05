02/05/2022 KL. 17:50

Bryggeriforening søgte ny direktør, mens Hækkerup ville begrænse alkohol-salg: Nu taler kritikere om en »interessekonflikt«

Mens Bryggeriforeningen ledte med lys og lygte efter en ny leder, kom Nick Hækkerup med et lovforslag, som ifølge hans eget ministerium var af betydning for netop bryggerierne. Det får nu Transparency International til at kritisere processen – selv afviser Nick Hækkerup et interessesammenfald.