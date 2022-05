Søren Nørby mener dog, at man bør gå ud fra, at der var tale om en bevidst handling og ikke et uheld. Og det til trods for at »at russerne i Ukraine har vist inkompetence på et niveau, der har overrasket.« Han forklarer, at Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) højest sandsynligt ikke ville have indkaldt til russiske ambassadør i Danmark til møde i Udenrigsministeriet, hvis Forsvaret havde vurderet, at der var tale om et uheld.

Flere krænkelser i vente

Søren Nørby vurderer også, at det er forventeligt, at vi vil komme til at se flere krænkelser af det danske luftrum.

»Russerne har ikke så meget andet at true os med. Men de er jo i en situation, hvor de vil have os til at holde op med at sende midler i Ukraines retning. Derfor har de rykket lidt rundt på skakbrikkerne og sender nu fly ind, da de som udgangspunkt er de eneste måde, hvorpå de kan nå os,« siger han.