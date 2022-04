Danske Patienter om fejlamputation: Desværre ikke enestående

Morten Freil mener desuden, at det er en problematik, man ser på flere områder. Eksempel risikerer folk med sygdom i øjnene at blive blinde, mens de venter på behandling. Og i psykiatrien kan lange ventetider ende med, at børn og unge bliver selvmordstruede, siger han.

- Alene det her eksempel vidner om en helt forkert anvendelse af ressourcerne. Når man ikke får udredt og behandlet patienterne i tide, hvorefter man skal amputere, sørge for hjælpemidler og genoptræning, er vi inde i en ond spiral, der først og fremmest har fatale konsekvenser for patienten, siger han.