600 pensionerede pædagoger står klar til at passe ukrainske børn

Hun understreger, at det vil være nødvendigt, at også ukrainere, der kommer til landet, kan hjælpe til. Blandt andet fordi der er en sprogbarriere for de ukrainske børn.

Også Birgitte Chemnitz Rødsgaard, direktør for pædagogernes a-kasse, BUPL-A, som står for driften af jobbanken, er glad og overvældet over, at så mange så hurtigt har sagt ja til igen at trække i arbejdstøjet:

- 600 pædagoger har meldt sig allerede nu. Det er et antal, hvor det virkelig vil kunne gøre en forskel og nytte noget for kommunerne. I lyset af den store pædagogmangel står de med en kæmpe opgave foran sig, siger hun.

Der er indtil videre givet ophold til 9040 ukrainere efter særloven.

40 procent - det svarer til 3616 personer - er børn. En del af dem får adgang til pasningstilbud som skolepasning og daginstitutioner.