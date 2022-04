Rapport: Der blev begået overgreb i særforsorgen

- Det gælder især er par af konklusionerne. For det første at behandlingen af åndssvage har været så gennemgående rædselsfuld. De er simpelthen ikke set som mennesker i egen ret, og de er systematisk udsatte for overgreb.

- For det andet er jeg skræmt over, at den eugeniske (racehygiejniske, red.) tænkning er så tydeligt især over for mennesker med psykisk funktionsnedsættelse, siger han.

Ifølge Information er det uundgåeligt, at udredningen vil sætte gang i en diskussion om, hvorvidt de anbragte i særforsorgen skal have en undskyldning i lighed med Godhavnsdrengene og de grønlandske eksperimentbørn.

Social- og ældreminister Astrid Krag (S) ønsker på nuværende tidspunkt ikke at tage stilling til, om der er behov for en undskyldning.