Minister om overvismands inflationskritik: Helt forbi skiven

- Jeg synes, det bliver for teoribogsnært, når man laver sådan en meget firkantet slutning, som de her såkaldte topøkonomer gør.

- At kalde det at hjælpe dem, der har mindst at stå imod med, uansvarligt er at skyde helt forbi skiven. Jeg savner proportioner, og det forsøger jeg nu at bidrage med, siger Simon Kollerup til avisen.

Det er to af landets fremmeste økonomer, som har kritiseret regeringen.

Carl-Johan Dalgaard, professor og overvismand i Det Økonomiske Råd, har over for Ritzau tidligere sagt, at hvis man ikke finansierer hjælpen krone for krone, kan det komme til at øge efterspørgslen og dermed sende priserne yderligere op.