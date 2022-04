Rwanda om samtaler med Danmark: Vil gerne hjælpe med flygtninge

Meldingen kommer, i forlængelse af at den danske regering i længere tid har arbejdet på at oprette et modtagecenter uden for Europa, som asylansøgere skal sendes til, hvis de når Danmarks grænser. Her er Rwanda kommet i spil.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) har torsdag indkaldt Folketingets partier til et møde om sagen.

Den internationale interesse for at samarbejde med Rwanda om flygtningespørgsmålet har senest ført til, at Storbritannien har indgået en aftale om at sende flygtninge til det centralafrikanske land.