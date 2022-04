Radikale om hjælp til prishop: Ydelser følger i forvejen inflation

- Vi er fulde af spørgsmålstegn over, om det vil løse noget, og hvis det gør, om det så er de rigtige grupper, man har taget ud, siger han.

Statsminister Mette Frederiksen (S) har indkaldt Folketingets partier til forhandlinger om hjælp til de fattigste pensionister, som er presset økonomisk af den stigende inflation.

De Radikale har tidligere meldt sig klar til at hjælpe dem, der har allermindst, og de har bebudet, at der skal tages stilling til eksempelvis børnefamilier.

Men nu sår støttepartiet tvivl om, hvorvidt der overhovedet er grundlag for at yde en ekstra hjælp. Det skyldes ifølge finansordføreren, at ydelser som folkepension, SU og førtidspension i forvejen bliver reguleret i takt med de generelle prisstigninger i samfundet.