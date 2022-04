Genopførelse efter storbrand vil koste op mod 300 millioner

Men regner med, at genopbygningen af boligerne vil tage et sted mellem to og tre år, skriver organisationen videre.

Hvis ejerforeningen beslutter sig for, at boligerne skal genopføres, så vil prisen for genopførelsen komme til at udgøre en eventuel erstatning.

En af dem, der håber på, at man vil genopføre bygningen, er Bente Bang, som TV 2 Lorry har talt med. Hun mistede sin lejlighed i branden.

- Jeg boede der, fordi jeg gerne vil bo der. Det er et dejligt sted og en god beliggenhed. Derfor kan jeg kun hilse en genopbygning velkommen, siger hun.