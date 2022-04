»Præsidenten er også meget åben over for at tale til befolkninger, for det er i folket, at demokratiets sande magt ligger. Samtidig får præsidenten lejlighed til at udtrykke sin taknemmelighed for den støtte, som Danmark og danskerne viser Ukraine,« siger Mykhailo Vydoinyk.

Jyllands-Postens ansvarshavende chefredaktør, Jacob Nybroe, er glad for, at Zelenskyj har ønsket at medvirke.

»Det er et fantastisk privilegium, at vi har en mulighed for at sende sympati og støtte afsted mod Ukraine på en dag, hvor vi selv fejrer, at vi genvandt vores frihed for 77 år siden,« siger Jacob Nybroe, som er vært ved arrangementet i Aarhus.

»At få Zelenskyjs kalender – som er fuldstændig uforudsigelig, fordi han er i krig – til at gå op med vores, har ikke været nemt, men det er lykkedes, og det er jeg ekstremt glad for,« tilføjer han.

Afviser aktivisme

Chefredaktøren mener ikke, at Jyllands-Posten bevæger sig ind i journalistisk gråzone ved at være medvært for et støttearrangement for Ukraine.

»Vi er en avis, der er sat i verden for at understøtte et liberalt demokrati. Så når et liberalt demokrati som Ukraine bliver angrebet i vores egen forgård, så giver det ualmindelig meget mening at støtte Ukraines kamp mod en despot. Også for Jyllands-Posten,« siger han.

Betyder det, at vi er blevet aktivistiske i vores dækning af krigen i Ukraine?

»Nej, det her ikke en højre-venstre-politisk betragtning. Det er centralt for os, at vi bekender os til det liberale demokratis frihedsrettigheder som retten til at forsamles, ytre sig, og retten til faktuel viden,« siger Jacob Nybroe.