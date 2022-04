Paludan vil gå med brændende koran foran svensk 1. maj-optog

Den stærkt islamkritiske partileder af Stram Kurs, Rasmus Paludan, har søgt om tilladelse til at gå foran de svenske socialdemokraters 1. maj-optog i Stockholm.

Det skriver det svenske nyhedsbureau TT.

Beskeden deler Paludan også selv i en video på Facebook. Her fortæller Paludan, der er stifter af og formand for partiet Stram Kurs, at han har tænkt sig at have en brændende koran med sig.