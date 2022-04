Røde Kors donerer 27.000 gavekort til ukrainske flygtninge

En stor efterspørgsel fra ukrainske flygtninge efter tøj har fået Røde Kors til at udstede 27.000 gavekort.

Det skriver Røde Kors i en pressemeddelelse.

Hvert gavekort har en værdi på 200 kroner og kan bruges i alle Røde Kors-butikker, fortæller chef for genbrug i Røde Kors, Tina Donnerborg.

- Vi oplever, at rigtig mange flygtninge fra Ukraine kommer i vores butikker for at få tøj. Vores frivillige gør et enormt stykke arbejde for at hjælpe alle bedst muligt.