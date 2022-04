EU-kommissæren for krisehåndtering, Janez Lenarčič, udtalte i en pressemeddelelse, at evakueringen er med til at redde liv.

»Blandt de millioner af flygtninge fra den russiske aggression i Ukrainer er kronisk syge patienter, der har brugt for specialiseret medicinsk hjælp. Vi ser en stærk form for solidaritet fra de medlemsstater, der frigør sygesenge for at behandle dem, der har mest brug for det.«