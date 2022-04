Tesfaye: 30.000 ukrainere er kommet til Danmark

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) siger, at 25.000-30.000 ukrainere er kommet til Danmark allerede. Og at der efter påske vil være mellem 35.000 til 40.000. Tesfaye siger dog, at tallene er forbundet med en vis usikkerhed.

- Vi kan godt modtage 20.000 mennesker på kort tid. Men derefter begynder det at blive svært. Udfordringerne begynder, langt tid før vi rammer 100.000 fordrevne ukrainere, siger Tesfaye.

For en uge siden sagde Tesfaye på et lignende pressemøde med status for ukrainere i Danmark, at Danmark skal forberede sig på at modtage over 100.000 ukrainere. Inden da var estimatet 20.000. Tallene er forbundet med stor usikkerhed, har Tesfaye flere gange slået fast.