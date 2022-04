Overblik: Sådan vil regeringen særbehandle ukrainske flygtninge

3

Børn kan blive undervist på ukrainsk

Ukrainske børn får lov til at blive undervist på deres modersmål og på engelsk i danske skoler. Ændringen gælder dog ikke for undervisningen i faget dansk.

Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil har indgået en aftale med et politisk flertal, som lægger op til, at en række regler i dagtilbudsloven og folkeskoleloven kan fraviges i en periode.

Det gælder blandt andet kravet om, at dansk skal være hovedsprog i dagtilbud og i undervisningen. Det bliver også muligt at bruge officielt undervisningsmateriale fra Ukraine, så længe undervisningen stadig står mål med folkeskolens undervisning.

Kommunerne får lov til at oprette særlige undervisningstilbud på tværs af klassetrin og for at undervise de ukrainske børn på engelsk og ukrainsk.

Samtidig åbnes der for virtuel undervisning på ungdoms- og voksenuddannelser.

4

Lettere at finde plejefamilier

Regeringen lægger op til, at det skal være lettere at anbringe ukrainske børn væk fra deres egne forældre, hvis ikke forældrene kan tage vare på barnet.

Konkret skal den kreds af personer, som kommunalbestyrelserne kan godkende som egnede netværksplejefamilier, udvides.

Som reglerne er i dag, kan en netværksplejefamilie have en slægtsrelation til barnet, men plejefamilien behøver ikke nødvendigvis at være i familie med barnet. Det kan også være en person, som barnet har en særlig god relation til.

Lempelsen lægger op til, at netværksplejefamilier nu også kan godkendes, hvis blot de »deler et kulturelt og sprogligt fællesskab med barnet eller den unge.«

5

Forældre kan få tilskud

Aftalen gør det også muligt for ukrainske forældre at få tilskud til at passe egne børn ved at fravige kravet om danskkundskaber og forudgående ophold i Danmark i syv ud af de seneste otte år.

6

Hjælp mens de venter

Endelig lægger lovforslaget også op til at forlænge muligheden for, at kommunerne kan tilbyde indkvartering og forplejning til ukrainske flygtninge, mens de afventer udlændingemyndighedernes afgørelse af deres ansøgning om opholdstilladelse efter særloven.

Flere af ændringerne hører egentlig under andre ministerier end Udlændinge- og Integrationsministeriet, men puljes sammen for at undgå, at Folketinget skal behandle en masse forskellige lovforslag.

Alt i alt skønnes lovforslagets ændringer at give staten ekstra udgifter for 33,2 mio. kr. i år og 35,7 mio. kr. næste år efter skat og tilbageløb.