Flere unge fra udsatte boligområder får videregående uddannelse

Gunvor Christensen er projektchef i Vive og hovedforfatter på rapporten. Hun vurderer, at indsatsen i de udsatte områder har haft en mærkbar effekt.

- Vi ser mange tegn på, at boligsociale helhedsplaner bidrager væsentligt til at styrke børn og unges chancer og skabe en god vej for dem til at blive selvforsørgende som voksne.

- Derfor vil der fortsat være behov for det kommunale og det boligsociale samarbejde i helhedsplanerne, fordi netop det samspil ser ud til at kunne løfte borgerne i de udsatte områder, siger hun.

En boligsocial helhedsplan er et strategisk samarbejde mellem kommuner og boligorganisationer. De er primært finansieret af Landsbyggefonden, men også af kommuner og boligorganisationer.