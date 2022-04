Mandag gjorde landmand Janus Sølvsten parat til at kunstvande sine spiseløg, der nu skal i jorden på hans økologiske gård nær Silkeborg.

I en have i Hundslund nær Odder har Lotte Bjarke allerede indrettet sin have, så den godt kan klare det ekstremt tørre vejr, som har ramt Danmark de seneste to måneder. Men heller ikke hun slipper for at vande, når hun om kort tid går i gang i køkkenhaven.