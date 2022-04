Et bredt flertal i Folketinget har besluttet, at 32-34 meter lange lastbiler, såkaldte dobbelttrailere, som et forsøg skal køre på strækningen mellem Aarhus Havn og Høje-Taastrup.

»Dobbelttrailere skaber ekstra lange vogntog, som gør, at flere varer kan komme hurtigere frem, og at vi kan fragte varer på vejene ad færre omgange. Det skaber en reduktion af vores CO 2 -udledning, som vi har brug for i vejtransporten,« udtaler transportminister Trine Bramsen i en skriftlig kommentar til Jyllands-Posten.