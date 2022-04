Spækhugger i Limfjorden har flyttet sig - den lever endnu

- Hvor jeg de første dage håbede på, at den ville få det bedre og svømme sin vej, er jeg nok nået dertil, hvor jeg tror, at den inden for en eller anden tidshorisont dør, desværre.

Spækhuggere kan blive op til ni meter lange og veje over ni ton. De spiser i gennemsnit op mod 250 kilo mad om dagen.

Men den, der ligger i Limfjorden, har ikke indtaget føde i lang tid, forklarer Ivar Høst, som ikke kan komme nærmere, hvor længe den kan have tilbage af energidepoter.

- Den har ikke taget føde til sig, og dermed får den heller ikke meget væske. Så dens tilstand må være meget presset, siger han.

Spækhuggeren har, siden den blev fundet, overrasket fagfolkene. Dyret er inspiceret flere gange, uden der har været ydre tegn på sygdom.