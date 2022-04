Frivillige strømmer til organisationer under Ukraine-krigen

- De vil gerne give ukrainerne en følelse af at ”I er velkomne her, I hører til her”, og vi vil gerne støtte op.

Også hos Dansk Røde Kors er de frivillige strømmet til. Her er antallet fordoblet, siger Anna Høybye, der er projektleder for Dansk Røde Kors’ hjælpenetværk.

- Og der er sandsynligvis kommet endnu flere til, vurderer hun.

Antallet af frivillige er steget fra 5400 den 24. februar til cirka 10.800 i april.

Og det er ikke overraskende, at der er en stigning i antallet af frivillige. Sådan lyder det fra Mette Hjære, der er teamleder for analyse og formidling ved Center for Frivilligt Socialt Arbejde (CFSA).

- Vi har set det under alle kriser, siger hun og nævner blandt andet krigen i Bosnien og coronakrisen.