»Vi har tænkt os at sende endnu flere våben til Ukraine,« sagde statsminister Mette Frederiksen torsdag, da hun pludselig dukkede op i Kyiv til statsbesøg hos Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj.

Hun uddybede, at det ville blive til våbenhjælp for 600 mio. kr. Og det er egentlig også alt, vi kan forvente at få at vide om våbenpakken. Det gjorde både Mette Frederiksen og sidenhen også forsvarsminister Morten Bødskov klart.