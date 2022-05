02/05/2022 KL. 13:00

Morfinen blev Mads Dybtveds fortrolige ven, da kroniske smerter begyndte at diktere hans liv

Det, der begyndte som en brændende fornemmelse i benene, var tæt på at få Mads Dybtved til at opgive livet. Men da det så allersværest ud, lærte han en vigtig ting. I dag lever han med sine kroniske smerter, men vejen dertil har kostet mere end evnen til at gå uden stok.