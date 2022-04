Efter lange ventetider: Kriseramte familier får hurtigere hjælp

Samlet set er der over to år givet ekstra 342 millioner kroner på finansloven til Familieretshuset.

- Det betyder, at vi har kunnet ansætte en hel masse medarbejdere, som kan holde møde med familierne. Og vi er ved at være i vater, siger Anette Hummelshøj.

En af kritikerne af de lange sagsbehandlingstider er Mødrehjælpen. Her kvitterer direktør Nina Thomsen for, at Familieretshuset er lykkedes med at nedbringe ventetiden på det første møde.

- De sagsbehandlingstider, vi så for godt et år siden, var helt urimelige, i forhold til det barn, der står og er ved at blive revet fra hinanden af en far og en mor, der ikke er enige om noget som helst, siger hun.

Hos Danske Familieadvokater mærker man også, at familier ikke venter så længe, før det første møde er berammet.