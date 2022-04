Socialrådgivere: Folketinget er skyld i, at dømte slipper for straf

Kriminalforsorgens ledelse har kaldt fejlene for »menneskelige«. Socialrådgiverne mener, at Kriminalforsorgen i stedet bør tage ansvar for bemandingen.

»Det er vigtigt for mig og mine medlemmer at sige: Selvfølgelig skal alle straffe fuldbyrdes. Men arbejdsbetingelserne lige nu er ikke til det, og det skyldes, at Folketinget har straffet yderligere, uden der er fulgt penge med,« siger Mads Blistrup. Han henviser desuden til, at coronanedlukning af arbejdspladser, hvor man kan yde samfundstjeneste, også har en del af skylden.

Ifølge Mads Blistrup har socialrådgiverne gjort opmærksom på problemet hos den lokale ledelse:

»Jeg har løbende haft en dialog med direktionen i Kriminalforsorgen. Der gik under en time, fra jeres artikel udkom, til jeg blev kontaktet af de første medlemmer, der sagde: Det er simpelthen ikke rimeligt, vi har gjort opmærksom på det her i mange år.«

Åben for mere

Også Anklagemyndigheden og politiet har begået fejl i processen med at fuldbyrde samfundstjenestedomme.

Blandt andet har en politikreds meldt ind til Statsadvokaten, at en dom er misset, fordi »den administrative sektor var underbemandet«.

Det har nu fået Rigsadvokaten til at indskærpe over for politikredsene og de regionale statsadvokater, at der skal fokus på at fuldbyrde samfundstjenestedommene hurtigere og uden fejl.