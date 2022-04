Styrelse med godt råd: Tag ikke planter med hjem fra ferien

- Bakterien er planternes svar på corona. Det er virkelig en gyser, og konsekvenserne kan være ganske alvorlige, hvis bakterien kommer til Danmark, siger hun.

Står man på et gademarked i Toscana og forelsker sig i en plante, som man ønsker hjemme i sin danske have, er det umuligt at sikre sig, at planten ikke indeholder sygdom.

- Mange sygdomme kan ikke ses med det blotte øje, før planten er på et sygdomsstadium, hvor man alligevel ikke ville købe den.

- Nyd planten, hvor den er, og lad være med at flytte rundt på den, siger Kristine Riskær.

Hvis man rejser til Danmark fra et land uden for EU, gælder der særlige regler.

Her skal planter, frø, frugt og snitblomster følges af et særligt plantecertifikat fra oprindelseslandet.