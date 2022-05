22/05/2022 KL. 09:00

I mange år har Michèle Bellaiche som tv-vært mødt både superstjerner og almindelige danskere

50 år: Som ung kvinde i tv-branchen var Michèle Bellaiche ikke meget for at vise følelser. I dag har hun taget det bløde format til sig og stræber efter at være den samme over for seerne, som hun er privat.